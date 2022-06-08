الكاظمي:س”نعمل” على إطلاق خطط الإصلاح الاقتصادية

الكاظمي:س”نعمل” على إطلاق خطط الإصلاح الاقتصادية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لرئاسة الوزراء ، الأربعاء، أن الكاظمي قال خلال استقباله وفد الشيوخ الفرنسي على إطلاق سياسات معالجة آثار التغير المناخي، والخطط الحالية للإصلاح الاقتصادي، حيث أشار الوفد إلى دعم فرنسا لهذه التوجهات الإصلاحية في الاقتصاد العراقي.وأضاف البيان أن اللقاء بحث التعاون العسكري، والأمني، وأهمية تطوير العمل والتعاون في ملاحقة عمليات تحركات إرهابيي داعش، ومنع الأشخاص الساعين إلى الالتحاق بفلولهم الإرهابية.ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن العراق يولي أهمية كبيرة للشراكة مع فرنسا، وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية.وأعربت رئيس وفد مجلس الشيوخ من جانبها، عن أهمية التطوير والتعزيز اللذين شهدته العلاقات العراقية الفرنسية في ظل الحكومة العراقية الحالية، مشيرة إلى أولوية استثمار الزخم الذي أطلقه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وضرورة البناء على مقرراته وتوسعتها.كما أشارت إلى رغبة الجانب الفرنسي في مدّ التبادل الثقافي مع العراق وتوسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية، وتطوير التعاون الثنائي في هذا الإطار.

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