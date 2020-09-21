الكاظمي:علينا التعامل مع التحديات التي تواجهها المحافظات فنياً وليس سياسيا”

الكاظمي:علينا التعامل مع التحديات التي تواجهها المحافظات فنياً وليس سياسيا”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الأحد، المرحلة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن بـ “الحساسة”، مؤكدا على ضرورة التعامل مع التحديات من جانب سياسي.وقال الكاظمي خلال اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إنه “علينا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني وليس سياسيا”.واضاف، أن “الوضع حساس اقتصاديا وصحيا وأمنيا، ولدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي”.واشار الى “ضرورة التعامل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا”.

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