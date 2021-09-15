الكاظمي:لاتوجد أموال “منهوبة بعد 2003”!!!!!!

الكاظمي:لاتوجد أموال “منهوبة بعد 2003”!!!!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، ان الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا، مشيرا الى ان حكومته وضعت منذ البداية هدفها الأساسي في محاربة الفساد.وقال الكاظمي في كلمته التي القاها في مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة المنعقد في بغداد :  “شكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية والعدل والرقابةِ المالية، مشيرا الى، ان “اللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً”.واكد، ان “الفساد كان حاضرا عندما زج المجتمع في قتال طائفي، وانه والإرهاب وجهان لعملة واحدة، مشددا على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة”.وأشار الى، ان “هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق”.يذكر أن كلام الكاظمي يخالف ولي نعمته برهم صالح عندما قال في حوار متلفز، ان  الاموال المنهوبة  في العراق بعد 2003 وصلت إلى (150) مليار دولار .

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