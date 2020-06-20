الكاظمي:لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء

الكاظمي:لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، فشل السياسات السابقة، متحدثا عن محاولات للتشويش على الإصلاحات عبر مزايدات سياسية.وقال الكاظمي، خلال زيارته مقر وزارة النفط، إن “قطاع النفط العراقي عريق، ويجب أن نعمل من أجل استعادة عافيته”، مشددا انه “من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية، ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة”.وأضاف، أن “الاعتماد الكلي وبنسبة 95‎%‎ من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة، ونعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى”.وأكد الكاظمي بالقول: “لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع، و هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، مازال النقاش فيها مستمراً”.وتابع: “لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة ، وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا”.وأشار إلى، أن “هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات ، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *