الكاظمي:مسؤوليتنا الانتخابية تتطلب “تطوير مدينة الصدر”!

الكاظمي:مسؤوليتنا الانتخابية تتطلب “تطوير مدينة الصدر”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم، تشكيل لجنة لوضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر من النواحي الخدمية والعمرانية كافة.وذكرت الامانة في بيان ، “انطلاقاً من توجه الحكومة العراقية للاهتمام بالواقع الخدمي والسكني لمدينة الصدر، واستناداً لما جاء بخطة تحسين الواقع المعيشي والسكني للمواطنين، وتأهيل البنى التحتية، شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر من النواحي الخدمية والعمرانية كافة”.واضاف البيان “وستأخذ اللجنة على عاتقها، الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية، لتوفير الدعم والإسناد في المجالات التي تحتاجها لإنجاز مهامها”.ومُنحت اللجنة، بحسب البيان “صلاحية الاستعانة بالشركات والمكاتب الاستشارية ذات الاختصاص، للإفادة منها في وضع المخططات والتصاميم والرؤى الملائمة للمشروع”.يذكر ان الكاظمي يرتبط بعلاقة جيدة جدا مع مقتدى والاخير هو من يملي عليه الآوامر وما على الأول إلا التنفيذ بحكم العلاقة قبل ان يكون رئيسا للمخابرات.

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