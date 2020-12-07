الكاظمي:من أولويات موازنة 2021 خلق فرص العمل للخريجين

الكاظمي:من أولويات موازنة 2021 خلق فرص العمل للخريجين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين (7 كانون الأول 2020)، أن موازنة العام المقبل ستكون من أولوياتها خلق فرص عمل للخريجين.وقال الكاظمي في تصريح نقلته “صحيفة الصباح”، إنه “سيتم مناقشة موازنة العام المقبل اليوم وغداً وسيكون من أولوياتها خلق فرص عمل للخريجين”.ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء، جلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، بإرسال موازنة 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء فوراً لغرض تدقيقها.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح صحفي، إن “الكاظمي وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال موازنة 2021 فوراً إلى أمانة مجلس الوزراء”.وأضاف، أن “رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت”.وأشار مجيد الى أن “الحكومة ومجلس النواب يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021”.

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