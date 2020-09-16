الكاظمي:من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة في ميسان منذ 2008 ومحافظها “صدري” !!

الكاظمي:من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة في ميسان منذ 2008 ومحافظها “صدري” !!
آخر تحديث:

ميسان/شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، (16 أيلول، 2020)، إنه من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008 والى اليوم في محافظة ميسان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “الكاظمي أكد خلال لقائه بمحافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية فيها، بأن المحافظة تستحق منا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهلها، فهي محافظة مضحية وقدّمت الكثير للعراق”.واضاف الكاظمي بحسب البيان أنه “نحتاج الى تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة، وأكثر الخروقات تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية، وعشائرنا الأصيلة لن تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط الأمن والاستقرار”.وتابع أن “سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات”، مبينا أن “الحاجة ماسّة لوضع استراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية، وبتكاليف أقل”.واشار الكاظمي إلى أنه “من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008 والى اليوم، وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات”.يذكر ان ميسان محافظها من التيار الصدري و85% من سكانها مع هذا التيار النصاب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *