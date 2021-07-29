الكاظمي:نبشر إيران وفصائل المقاومة “لا قوات قتالية أمريكية” في العراق!

الكاظمي:نبشر إيران وفصائل المقاومة “لا قوات قتالية أمريكية” في العراق!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- غادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، العاصمة الأميركية اليوم الخميس، عائدا إلى بلاده، بعد زيارة وصفها بأنها “ناجحة”.وقال الكاظمي، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “الزيارة شهدت أيضا تفاهمات اقتصادية وسياسية وثقافية”.وأوضح أن زيارته إلى واشنطن “شهدت كذلك التوقيع على اتفاق لنقل العلاقة الأمنية بين البلدين إلى علاقة تدريب ومشورة وانتهاء وجود قوات قتالية بنهاية العام الجاري”.وأعرب الكاظمي عن تطلعه إلى “تعزيز التضامن الاجتماعي والسياسي بما يخدم الشعب العراقي”، آملاً في “التواصل المستمر مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتكريس قيم التعاون والحوار”.يذكر ان مهمة القوات الأمريكية في العراق منذ عام 2016 هي تدريب ومشورة وليست قتالية.

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