الكاظمي:هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة

الكاظمي:هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، عدم وجود أي اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين.وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء: “أدعو وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد”.وأضاف، أن “اجتماعنا مع اللجنة المالية كان ايجابيا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض”.وأوضح الكاظمي، أن “العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار”، مشيراً إلى أنه “لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين”.وتابع رئيس الوزراء: “هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد”.

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