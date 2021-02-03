الكاظمي:يمنح النفط العراقي إلى لبنان بطريقة “غريبة” والعراق بأمس الحاجة للدولار الواحد!!

بالمدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أبلغه فيه موافقة مجلس ‏الوزراء العراقي على مشروع الإتفاقية لتزويد لبنان بالمنتوجات النفطية

الكاظمي أكد للواء إبراهيم، إمكانية تسديد قيمة هذه الإتفاقية من الجانب اللبناني مقابل خدمات صحية، يتفق على تفاصيلها في مباحثات بين البلدين