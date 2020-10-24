الكاظمي :أنا “راقص جيد للأفاعي”

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بأمر إيران..المجلس الوزاري للأمن الوطني يرفض إدراج”الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية!
النزاهة النيابية:العراق يمتلك عدداً كبيراً من العقارات والمساحات المخصصة لمزارع الشاي والرز في دول فيتنام وتايلاند وسيرلانكا
الصالحي:الكاظمي “يتجاهل” عودة نازحي التركمان إلى مناطقهم
عرب كركوك يرفضون مشروع الإقليم السنّي
نائب:الخلافات ما زالت قائمة حول الدوائر الانتخابية
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النزاهة النيابية:العراق يمتلك عدداً كبيراً من العقارات والمساحات المخصصة لمزارع الشاي والرز في دول فيتنام وتايلاند وسيرلانكا
وزارة المالية تؤكد على التزامها في تأمين الرواتب الشهرية
وزير النفط:مشاورات مع شركة “توتال” الفرنسية لاستثمار الغاز في بغداد والبصرة
كنا:ازمة الرواتب مستمرة بسبب عدم تمرير قانون الاقتراض الداخلي
خلافات بين حزبي بارزاني وطالباني حول المنافذ الحدودية
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اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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