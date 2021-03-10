الكاظمي :حماية الزوار أولى من حماية المتظاهرين!!

الكاظمي :حماية الزوار أولى من حماية المتظاهرين!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء (10 آذار 2021)، شكره إلى القوات الأمنية والجهات التي أسهمت في نجاح مراسم زيارة الإمام الكاظم .وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، إن “الكاظمي قدم تعازيه الى الشعب العراقي والأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم ، وأكد أن العراقيين يستلهمون من هذه المناسبة مبادئ الصبر والإباء والإيمان التي استشهد عليها الإمام موسى بن جعفر .وحيّا الكاظمي بحسب البيان، “جموع الزائرين الذين توجهوا سائرين مشيًا على الأقدام من المحافظات ومن مناطق بغداد الى مدينة الكاظمية، وأداءهم لمراسم الزيارة بانضباط عالٍ ، وخصوصا اولئك الذي تميزوا بالالتزام بالتوجيهات الامنية والصحية”.وأشاد، بـ “الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية بمختلف صنوفها، والتي ساهمت في نجاح الخطة الأمنية التي أعدت لحماية مواكب الزائرين، ونجاح مراسم الزيارة”.وعبر الكاظمي وفقاً للبيان عن “شكره للكوادر الطبية والصحية وجهودها في تقديم الخدمات الطبية، وحث الزائرين على الإلتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا، كذلك قدم شكره لجهود نقل الزائرين”.وثمّن رئيس الوزراء، “جهود الوزارات الخدمية وكل الجهات التي قدمت خدماتها للزائرين، وساهمت في نجاح مراسم الزيارة”.وعبر عن “خالص شكره وتقديره لمواكب الزائرين والفعاليات الاجتماعية والمتطوعين لجهودهم الكبيرة ومساندتهم القوات الأمنية والكوادر الصحية، كذلك قيّم عاليًا الدور الكبير لوسائل الإعلام في تغطيتها لمراسم الزيارة وجهودها في توعية الزائرين بتطبيق التعليمات الأمنية والصحية”.

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