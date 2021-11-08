الكاظمي: سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس.. نعرفهم جيداً وسنكشفهم

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وزارة الخارجية الكازاخستانية تعلن استضافتها لجولة المباحثات السورية
البرهان:القوات المسلحة حريصة على الانتقال الديمقراطي في السودان
البحرين دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً
بايدن:العالم يواجه تهديداً وجودياً بسبب التغير المناخي
إيران:سنفرض شروطنا في المفاوضات النووية وعلى أمريكا وباقي الدول “التنفيذ”
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دائرة عقارات الدولة تستعيد نحو الف عقار تم التجاوز عليها
وزارة الزراعة:تصدير التمور العراقية إلى أكثر من عشرة دول
خبير اقتصادي: تخفيض سعر صرف الدولار بيد التيار الصدري
الحقد الفارسي..إيران تطالب بنقل ملكية بعض الأبار النفطية العراقية إليها تعويضا عن خسائرها في الحرب
إيران: (9) مليارات دولار حجم صادراتنا للعراق مقابل الإصرار على قطع المياه عنه
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أول تصريح لراضي شنيشل بعد تسلمه مهام تدريب الصقور
رئيس ريال مدريد يمنح بنزيما قميصا تاريخيا لتسجيله هدف الملكي الـ 1000 بدوري الابطال
طاقمٌ تحكيمي اوزبكي في مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي
تقرير صحفي:مكان هالاند الأفضل فريقه الحالي
اليوم..منتخبنا الأولمبي أمام نظيره البحريني في المنامة
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- تحقيقات
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
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- متابعات خاصة
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN