الكاظمي في طهران لاستمالة مسؤوليها بالتدخل لغلق ملفات فساده وعودته إلى بغداد

الكاظمي في طهران لاستمالة مسؤوليها بالتدخل لغلق ملفات فساده وعودته إلى بغداد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، يوم امس الثلاثاء، جولة محادثات في طهران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وفق ما نقلته وسائل اعلام ايرانية.ونقلت وكالة فارس للأنباء،إن عبداللهيان كان قد اجرى محادثات في طهران مع الكاظمي خلال زيارته الى طهران قبل عزله حول آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وفي زيارته ليوم أمس كانت غايتها ترطيب الأجواء بينه وبين قيادات إطارية.وأضاف الإعلام الإيراني ، ان الكاظمي طلب الرجاء من مسؤولي إيران بالتدخل لغلق ملفات فساده  وإمكانية عودته إلى بغداد مقابل استعداده أن يكون مراسلا وسيطا بين إيران ودول المنطقة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *