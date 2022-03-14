الكاظمي لبلينكن:العراق ماضٍ في “تعزيز سيادته”

الكاظمي لبلينكن:العراق ماضٍ في “تعزيز سيادته”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، مضي الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة، مشدداً على عدم السماح بتحول العراق إلى “ساحة لتصفية الحسابات الخارجية”.وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن”.وأضاف البيان، أنه “جرى أثناء الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث، حيث أكد الوزير بلنكين تضامن الولايات المتحدة الأميركية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته”.وعبرّ الكاظمي، بحسب البيان، عن “شكره للمواقف الساندة للعراق”، مؤكداً أن “الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه”.وشدد الكاظمي، على “عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، وأن العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً”.ووفقاً للبيان، فقد “شهد الاتصال أيضاً مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء بشأن أفضل السبل لحل النزاعات، وتثبيت الاستقرار لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم”. 

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