الكاظمي لرئيسه رئيسي: رضاكم عنّا مفخرة

الكاظمي لرئيسه رئيسي: رضاكم عنّا مفخرة
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بغداد/شبكة أخبار العراق-بحث رئيس مجلس الوزراء،الولائي مصطفى الكاظمي، مع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين العراق ايران.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ، ان “الكاظمي، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.واضاف البيان، ان “الجانبين تبادلا التعازي باسمي شعبي البلدين الصديقين، بمناسبة حلول أيّام عاشوراء، وذكرى استشهاد الإمام الحسين “.وعبّر رئيسي، عن “شكره للكاظمي، وجهود العراق حكومة وشعباً في استضافة زائري المناسبات الدينية”.بدوره، اعرب الكاظمي، عن “تمنياته بالتوفيق والسداد للسيد رئيسي بمناسبة تسنّمه مهامه الرئاسية”، مؤكدا “ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة، وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف؛ لتوثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها”.فيما عبّر رئيسي، عن “تقديره لدور العراق البارز في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها الحكومةالعراقية في خدمة السلام، ومصالح شعوب المنطقة”.

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