الكاظمي لرئيسي:العراق وإيران ” دولة واحدة”!!!!

الكاظمي لرئيسي:العراق وإيران ” دولة واحدة”!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم ، لرئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي، أهمية العمل لتعزيز أمن المنطقة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المشتركة، وتعزيز التعاون في المجالين القضائي والقانوني بين البلدين فضلا عن مناقشة عدد من المواضيع الأخرى”.وأكد الكاظمي خلال اللقاء، على “أهمية العمل في كل ما من شأنه ان يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ضمن المصالح المشتركة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.وأشار الى “الأواصر التاريخية والجغرافية والدينية والثقافية، مضافا الى المصالح المشتركة الاستراتيجية بين البلدين”، مشيدا “بالعلاقة المتميزة بين العراق والجمهورية الإسلامية في ايران”.من جانبه نقل رئيسي، بحسب البيان، “تحيات ودعم خامئني لحكومة الكاظمي ، متمنيا التوفيق والسداد وجهودها الوطنية في مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب”.

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