الكاظمي لشيوخ الطارمية:عليكم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية

الكاظمي لشيوخ الطارمية:عليكم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الإثنين  خلال لقائه عدداً من شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد، إن “الارهاب لن تكون له حاضنة”، فيما أكد أن مكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين.وذكر الكاظمي في بيان : “نؤكد على عراقيتنا قبل أي انتماء، وإن الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم، والخدمات المقدمة لهم”، مضيفا أن “الإرهابيين ليسوا أبناءنا، ولن نسمح لأي كان أن يستهدف الأجهزة الأمنية، ومكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين“.وأضاف أن “القضاء لديه مطالب حقة في الخدمات والمشاريع، لكن الإرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها”، مشددا على “ضرورة حماية الطارمية”، مطالبا “أهالي القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والأهم أن نتحاور ونستمر في بناء بلدنا من كل زاوية“.وأردف: “نعلم أنكم تبذلون جهوداً لحل المشكلات الاجتماعية، وستكون الأجهزة الأمنية عوناً لكم“.ورأى أن “الهجمات على أبراج الطاقة الكهربائية إساءة للعراقيين جميعاً، والإرهاب لا يهدف سوى إلى الخراب، ورأينا ما فعل في الموصل”، مبينا ان “الحكومة تحرص على تنشيط الزراعة، وستوفر قروضاً للتنمية الزراعية؛ من أجل خلق فرص العمل للشباب”.

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