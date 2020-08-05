الكاظمي لضباط الداخلية:لا نسمح بالضغوطات السياسية والقانون فوق الجميع

الكاظمي لضباط الداخلية:لا نسمح بالضغوطات السياسية والقانون فوق الجميع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، حماية الانتخابات المقبلة، وتوفير فرص عادلة للجميع، واحدة من المهام التي يجب أن تقوم بها وزارة الداخلية بأفضل مايكون.وقال الكاظمي خلال زيارته مقر الوزارة، بحسب بيان ، إن “أبطال الداخلية قدموا التضحيات الكبيرة في محاربة الإرهاب والجريمة”، مبينا أن “رجل الداخلية يمثل القانون، وأي اعتداء عليه يمثل اعتداءً على الدولة”.وأضاف، أنه “لدينا فرصة للعمل وتصحيح الأخطاء، وعندما نؤشر على تلك الأخطاء فهي من أجل العمل والنهوض”، مؤكدا أنه “لا نسمح بالضغوطات السياسية من عناصر حزبية واجتماعية عليكم، وواجبكم حماية الجميع دون أي تدخل في عملكم .وتابع مخاطبا منتسبي الداخلية: “لديكم مهام وتحديات كبيرة في مواجهة الإرهاب والجريمة”، مؤكدا أن “حماية الانتخابات المقبلة، وتوفير فرص عادلة للجميع، واحدة من المهام التي يجب أن تقومون بها بأفضل مايكون”.وشدد بالقول إن “الالتزام بقواعد العمل الأمني، واحترام حقوق الانسان، وبناء جسور الثقة بين الناس وفق القانون والعدالة، من المتطلبات الأساسية في عملكم”، مبينا أن “الجهد الاستخباري مهم جدا في عمل الوزارة، ويجب أن يكون من أولوياتكم “. 

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