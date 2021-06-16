الكاظمي لعشائر صلاح الدين:نعول عليكم في تعزيز الوحدة الوطنية

الكاظمي لعشائر صلاح الدين:نعول عليكم في تعزيز الوحدة الوطنية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- خاطب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، عشائر محافظة صلاح الدين، قائلا : نعوّل عليكم في تعزيز مسار الحوار الوطني وتعزيز الهوية الجامعة للعراقيين.وقال الكاظمي خلال لقائه عددا من شيوخ عشائر صلاح الدين، إن “عشائر محافظة صلاح الدين قاموا بدور عظيم في دحر الإرهاب، وما زالوا داعمين ومساندين لقواتنا الأمنية البطلة من مختلف صنوفها في الوقوف أمام خلايا الارهاب المتبقية”.وأضاف: “ما زلنا نتذكر بطولات الشيخة أمية البطلة التي قادت أبناء عشيرتها ومن عشائر آخرين في القتال ضد داعش”، مردفا: “حققنا جميعا إنجازات كبيرة بالانتصار على الإرهاب وعبور أزمة سياسية كادت أن تطيح بالبلد وأزمة إقتصادية عالمية”.وتابع: “أمامنا اليوم تحديات البناء والعمران وتطوير البلد، وعلينا كعراقيين جميعا أن نشد العزم ونكثف نشاطنا في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء ومختلف القطاعات لتطوير البلد، من اجل الدولة القوية المقتدرة التي نطمح لها جميعا”.وأكمل مخاطبا شيوخ العشائر: “نعوّل عليكم في تعزيز مسار الحوار الوطني وتعزيز الهوية الجامعة للعراقيين، وكلما توحدنا وتقوينا بعضنا بالآخر سوف تهون العقبات والمشاكل أمامنا”.

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