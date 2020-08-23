الكاظمي للمسؤولين الأمنيين:مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال ولم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة

الكاظمي للمسؤولين الأمنيين:مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال ولم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مساء امس السبت، أن السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، فيما اشار الى انه ليس هناك مكان للخائفين من القوات الامنية.وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة، إن “وجودنا في البصرة لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها”، مبينا أن “جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين”.واضاف: “يجب أن تعملوا بكل الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، وهناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة”.ولفت الى أن “السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك عمل استباقي، فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل عابر “.وتابع: “علينا استعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، وأنا جئت مباشرة من السفر ومعي الوزراء الأمنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية لدعم القوات الأمنية ورفع الروح المعنوية، والعمل من أجل استتباب الأمن في المحافظة”.ونوه الى أن “الإخفاقات التي حصلت يجب تلافيها، وعمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا نقبل التهاون إزاءه”.وبين أنه “لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق”، مؤكدا أن “من يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية”.وأكد انه “لا يقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة”، داعيا القوات الامنية، الى “الكشف عن المجرمين بأسرع وقت”.واشار الى “رفضه أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني”.

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