الكاظمي لوزير الدفاع التركي:نرفض الاعتداء على الجارة تركيا من قبل عناصر الـpkk

الكاظمي لوزير الدفاع التركي:نرفض الاعتداء على الجارة تركيا من قبل عناصر الـpkk
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أهمية الإلتزام بتنفيذ التعهدات الإستثمارية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم، وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له.وشهد اللقاء، وفقا للبيان “بحث القضايا ذات الإهتمام المشترك، وتعزيز التعاون العسكري بين العراق وتركيا ضمن إطار التعاون العام، وترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على جميع أراضيه”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة “تفعيل ما سبق إقراره من إتفاقيات بين البلدين خلال زيارة سيادته الأخيرة الى أنقرة، فضلا عن أهمية الإلتزام التركي بتنفيذ التعهدات الإستثمارية التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018”.كما شدّد على “رفض العراق أي تهديد أو نشاط إرهابي يستهدف الجارة تركيا، إنطلاقًا من الأراضي العراقية”، مبينا  أن “قدرة العراق على معالجة هكذا تهديدات إنما تتعزز عبر إستمرار فرض القوات الأمنية العراقية لوجودها، في كل نقطة من الأراضي العراقية”.وأشار الكاظمي خلال اللقاء الى “أهمية التعاون العسكري بين البلدين، وأن الجيش العراقي الذي احتفل بمئويته قبل أيّام، ماضٍ في تعزيز قدراته بهمّة أبناء العراق، وبمساعدة الأصدقاء في تركيا وفي حلف الناتو”.ونقل الوزير التركي “تحيّات حكومة بلاده وتمنياتها للحكومة العراقية في النجاح بمهامها”.كما أعرب عن “استعداد الجيش التركي لتقديم الدعم والمشورة، في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريب والمناورات المشتركة”.وإتفق الجانبان على “أهمية معالجة التهديدات الإرهابية قرب مناطق الحدود المشتركة، وأن الاستقرار سيفتح الأبواب أمام مزيد من التعاون بين البلدين بما يدعم الإزدهار والتقدم لدى الشعبين الصديقين، العراقي والتركي”.

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