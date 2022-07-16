الكاظمي: مؤتمر جدة لن يناقش التطبيع مع إسرائيل

الكاظمي: مؤتمر جدة لن يناقش التطبيع مع إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العرق- أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، مساء امس الجمعة، أن مؤتمر جدة المثير للجدل لن يناقش موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني مطلقا.وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي قبيل توجهه الى السعودية لحضور المؤتمر ، إن “مؤتمر جدة لن يناقش موضوع التطبيع مطلقاً وان العراق لن يكون اليوم أو غداً في أي محور أو تحالف عسكري”.وأضاف، أن “العراق لن يكون منطلقاً لتهديد أيٍ من دول الجوار”.وبشأن الملفات التي سيبحثها، اوضح الكاظمي أن “مؤتمر جدة سيناقش أفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي”، مبينا انه “سيبحث مع بايدن ملف الاتفاقية الاستراتيجية في جوانب الصحة والاقتصاد”.وتصاعدت موجة الرفض الشعبي والسياسي والنيابي لحضور الكاظمي مؤتمر جدة في السعودية الذي يشارك فيه وفد صهيوني، مؤكدين ان قانون تجريم التطبيع الذي اقره البرلمان العراقي يحظر ذلك.

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