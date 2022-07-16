الكاظمي وأبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق والإمارات

الكاظمي وأبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق والإمارات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش قمة جدّة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن “اللقاء بحث جملة من الملفات الثنائية على رأسها التعاون في مجالات الاقتصاد، والطاقة، وسبل توطيدها وإدامتها، وتطويرها بما يعزّز مصالح شعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والصعد”.

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