الكاظمي والبارزاني يؤكدان على تعزيز “التعاون”بين الجيش العراقي والبيشمركة

الكاظمي والبارزاني يؤكدان على تعزيز “التعاون”بين الجيش العراقي والبيشمركة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث الكاظمي ونيجيرفان في اتصال هاتفي ،اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الأخيرة لتنظيم الدولة الارهابي، التي طالت مواقع للقوات الأمنية العراقية والمواطنين العراقيين، وأدت إلى وقوع ضحايا من البيشمركة والمدنيين.وبحسب بيان لرئاسة إقليم كردستان، أكد الكاظمي الدعم الكامل لجهود البيشمركة في مقارعة الإرهاب، مشدداً على التنسيق الكامل بين القوات المسلحة العراقية من الجيش والبيشمركة والقوى الأمنية الأخرى، ولاسيما في مناطق الفراغ الأمني بين الطرفين.وأكد رئيس مجلس وزراء العراق على ضرورة المضي في تنشيط عمل اللجان التنسيقية المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة؛ بهدف ردع ومطاردة فلول الإرهاب والقضاء عليها؛ لما تمثله من خطر على العراق والمنطقة كلها.من جانبه، شكر رئيس إقليم كردستان رئيس مجلس وزراء العراق، مبدياً استعداد إقليم كردستان التام للتعاون والتنسيق مع القوات العراقية لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان.

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