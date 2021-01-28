الكاظمي والخصاونة يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق والأردن

الكاظمي والخصاونة يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق والأردن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ونظيره الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الخميس (28 كانون الثاني 2021)، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.ووفقاً للبيان، أكد الجانبان “أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وعمّان، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، ويؤكد عمق العلاقات والروابط الاخوية بين كل من العراق والمملكة الاردنية الهاشمية”.وأشار البيان إلى أن “مباحثات جرت حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين وفدي الحكومتين العراقية والاردنية برئاسة الكاظمي والخصاونة”.

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