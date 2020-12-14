الكاظمي والشمري يبحثان العلاقات التجارية بين العراق والسعودية

الكاظمي والشمري يبحثان العلاقات التجارية بين العراق والسعودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، (14 كانون الأول، 2020)، سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ، إن “الكاظمي استقبل السفير السعودي في العراق وبحث معه العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد والرياض”.واضاف البيان أن “اللقاء بحث تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، في ضوء الاجتماعات الأخيرة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، التي تمخض عنها عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات والقطاعات”.

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