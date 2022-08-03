الكاظمي والعامري يبحثان حل الأزمة الصدرية الإطارية

الكاظمي والعامري يبحثان حل الأزمة الصدرية الإطارية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأربعاء، السبل للخروج من الأزمة الحالية.وذكر بيان لمكتب العامري، أن الأخير “استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، الكاظمي لمناقشة الازمة السياسية في البلاد”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش آخر مستجدات الوضع السياسي وايجاد السبل الكفيلة بالخروج من الازمة الحالية والتوصل الى حلول منطقية ترضي كل الاطراف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *