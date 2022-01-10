الكاظمي والعامري يبحثان “مخرجات”العملية السياسية

الكاظمي والعامري يبحثان “مخرجات”العملية السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، مع حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي مخرجات العملية السياسية وايجاد الحلول المناسبة لها في ظل الخلافات الحالية.وذكر بيان لمكتب العامري ، أن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الازمة السياسية في البلاد”.وأضاف البيان، أن “الجانبين ناقشا مخرجات العملية السياسية وايجاد الحلول المناسبة لها في ظل الخلافات الحالية”. 

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