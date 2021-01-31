الكاظمي والوفاء بالعهد

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تحالف الفتح :لن نسمح للكاظمي بيع العراق ” تفصيخ”
حزب طالباني:مصلحة الكرد تتطلب الدخول للانتخابات القادمة بقائمة واحدة
المالية النيابية:ارتفاع مبيعات الدولار من خلال نافذة البنك لا يعني رفع سعر الصرف بعد إقرار الموازنة
الخدمات النيابية:تحرك نيابي لرفض بيع “أصول الدولة” من قبل الكاظمي
مفوضية الانتخابات:تأجيل الانتخابات إلى عام 2022 متروك للقوى السياسية
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تحالف الفتح :لن نسمح للكاظمي بيع العراق ” تفصيخ”
المالية النيابية:ارتفاع مبيعات الدولار من خلال نافذة البنك لا يعني رفع سعر الصرف بعد إقرار الموازنة
الخدمات النيابية:تحرك نيابي لرفض بيع “أصول الدولة” من قبل الكاظمي
صالح:الحكومة تواجه نقصاً في الإيرادات والتمويل
نائب:التصويت على حصة الإقليم مشروطة بتسليم كافة ايراداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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