الكاظمي وبارلي يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا

الكاظمي وبارلي يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس (27 آب 2020)، وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي في العاصمة بغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي”.واكدا الطرفين على تعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة القوات الفرنسية بتدريب الجيش العراقي والمساهمة في مكافحة داعش .كما ناقش الانتهاك التركي لسيادة العراق.

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