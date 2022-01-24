الكاظمي وتولر يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق وأمريكا

الكاظمي وتولر يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق وأمريكا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر والوفد المرافق له.وذكر بيان لمكتب الكاظمي ، انه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الأمني ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق.من جانبه أكد السفير تولر، دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الأمن والاستقرار محليا وإقليميا، وكذلك تأييدها سعي الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على فرص التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العراقي. 

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