الكاظمي ومحمد بن سلمان يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق والسعودية في كافة المجالات

الكاظمي ومحمد بن سلمان يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق والسعودية في كافة المجالات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، مضامين لقائه بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.وقال المكتب في بيانه، إن “الكاظمي التقى، خلال زيارته الحالية الى العاصمة السعودية الرياض، بولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الامير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والامن والاستثمار والحدود”.وأضاف، أنه “تم التأكيد على اهمية دور العراق في المنطقة بما يخدم استقرارها، ودعم المملكة العربية السعودية للعراق في جميع المجالات، كما جرت مناقشة تفعيل صندوق الاستثمارات السعودي”.

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