الكاظمي يؤكد على الاستعداد لإجراء الانتخابات القادمة

الكاظمي يؤكد على الاستعداد لإجراء الانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف في مقرّ عمله على خلفية إقرار الدوائر الانتخابية؛ للتباحث في العديد من القضايا الفنية واللوجستية المتعلّقة باستعدادات المفوّضية للاستحقاق الانتخابي المقبل.وجرى خلال اللقاء مناقشة مسألة ضرورة تمويل الانتخابات، وإقرار ميزانيتها التي ما زالت لم تُطلق إلى الآن عبر التنسيق مع وزارة المالية، كما جرت مناقشة مسألة حماية أمن العملية الانتخابية ونزاهتها، ودور الإعلام في تثقيف الناخبين بالعملية الانتخابية، وموضوعة الشركات الخاصّة بطباعة بطاقة الناخب البايومترية والمصنّعة لأجهزة التسجيل البايومتري، وأجهزة العدّ والفرز الإلكتروني، وقضيّة الشركة الفاحصة لهذه الأجهزة الإلكترونية، وكذلك أهمّية تعزيز قدرات موظفي المفوّضية في هذا المجال، ووضع الآليّات المناسبة التي من شأنها تعزيز مشاركة الناخبين في الانتخابات المقبلة.ومن جهته أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها المفوّضية في استعدادها لإجراء الانتخابات، كما استمع إلى الآراء والمقترحات التي طُرحت من أجل استكمال الاستعدادات المطلوبة، وأبدى استعداده التامّ لتسهيل الإجراءات كافّة المتعلّقة بالعملية الانتخابية، وتوفير مستلزماتها مؤكّداً بأنّ الحكومة عازمة على دعم المفوّضية لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة تحظى بتأييد الشعب العراقي.

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