الكاظمي يؤكد على الهوية الوطنية والاهتمام بالثقافة المجتمعية

الكاظمي يؤكد على الهوية الوطنية والاهتمام بالثقافة المجتمعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعا للكوادر الإدارية والفنية المتقدمة، في وزارة الثقافة، بحضور وزيرها.وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، إنه “أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، زيارة إلى وزارة الثقافة، وترأس اجتماعاً لكوادرها الإدارية والفنية المتقدمة، بحضور وزير الثقافة”.وأضاف البيان أنه “أكد على ضرورة إيلاء الجوانب الثقافية في مجتمعنا الأهمية البالغة؛ كون النتاج الثقافي يشكل أهم العلامات الحيوية للمجتمع، ووسيلته للتعبير وترسيخ الهوية العراقية المتآخية”.وأشار الى أنه “وجّه الكاظمي بالاهتمام بالثقافة والمثقفين، وضرورة اقتراح القوانين والمشاريع التنموية التي ترتقي بالواقع الحالي للثقافة؛ بوصفها أساساً لرقي المجتمعات”.وأوضح البيان أنه “استمع رئيس مجلس الوزراء إلى المشكلات والاحتياجات المطلوبة، واطلع على سير تنفيذ برامج الوزارة، والعقبات التي تواجه أعمالها في الجوانب الإدارية والفنية، ووجه بتذليلها، وتقديم كل ما يسهل عمل الوزارة في تنفيذ برامجها بنجاح وبفاعلية”.

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