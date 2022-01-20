الكاظمي يؤكد على تعزيز التعاون بين بغداد ودمشق في كافة المجالات

الكاظمي يؤكد على تعزيز التعاون بين بغداد ودمشق في كافة المجالات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، الخميس، مع السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدحدح التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وبما يعزز أمن البلدين واستقرار المنطقة.وذكر بيان لمكتب الكاظمي ، أن “الكاظمي استقبل، اليوم، السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدحدح وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.وأضاف البيان أن “اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد ودمشق، والتأكيد على تنميته ليشمل العديد من المجالات في مقدمتها التعاون الاقتصادي، والثقافي، والأمني، وكذلك التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وبما يعزز أمن البلدين واستقرار المنطقة”. 

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