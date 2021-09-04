الكاظمي يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق والسعودية

الكاظمي يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق والسعودية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود.وذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء ، ان ” الكاظمي استقبل اليوم، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود”.وأضاف ان “اللقاء جرى خلاله بحث التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات الأمنية، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكلّ ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين”.

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