الكاظمي يؤكد على توثيق الجرائم الداعشية

الكاظمي يؤكد على توثيق الجرائم الداعشية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، أهمية توثيق جرائم تنظيم داعش التي ارتكبها بحق العراقيين.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ، إن “الكاظمي استقبل اليوم المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، كريم أسعد أحمد خان”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث جهود توثيق جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبت في العراق، واستعداد الحكومة الكبير لتقديم المساعدة والتعاون مع البعثة الأممية بهذا الشأن”.وشدد الكاظمي وفقاً للبيان، على “أهمية توثيق جرائم عصابات داعش الإرهابية التي ارتكبت بحق العراقيين”، مبينا أنها “ستكون خطوة مهمة تجاه تمتين السلم المجتمعي، وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد، بالشكل الذي يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار مثل تلك الجرائم”.

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