الكاظمي يؤكد على حرص العراق في تعزيز علاقاته مع الكويت

الكاظمي يؤكد على حرص العراق في تعزيز علاقاته مع الكويت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، للسفير الكويتي حرص العراق على بناء أفضل الروابط  بين الجانبين.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان ، ان “الكاظمي، استقبل سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم غصاب الزمانان”.وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان “بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدّمت الى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018″، كما جرى “مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها”.وأكد الكاظمي للسفير الكويتي حرص “العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات، وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها”.كما وجّه الدعوة الى “رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك”.

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