الكاظمي يؤكد لظريف على “تعزيز” العلاقات مع إيران

الكاظمي يؤكد لظريف على “تعزيز” العلاقات مع إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاحد، أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف والوفد المرافق له”.وأضاف ان الكاظمي “اجرى مباحثات مع الوفد الزائر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات”.ونقل ظريف الى رئيس مجلس الوزراء، “اهتمام إيران على أعلى المستويات بالزيارة المرتقبة للكاظمي الى إيران، لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين”.وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، “أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن العمل المشترك من أجل دعم أمن المنطقة واستقرارها”.وأضاف، أن “ العراق يسعى الى تأكيد دوره المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على كل شعوبها بالمزيد من الاستقرار والرفاه والتنمية المستدامة”.من جانبه أشار ظريف الى أن “ إيران تتطلع الى مرحلة جديدة وإيجابية من العلاقات مع العراق ، والتوجه لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مختلف القطاعات”.

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