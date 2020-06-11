الكاظمي يبرر استقطاع رواتب المتقاعدين !

الكاظمي يبرر استقطاع رواتب المتقاعدين !
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، تبريراته بعد استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين.وذكر الكاظمي في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية “واع”: “لا يوجد تخفيض للرواتب وإنما عملية إعادة ترتيب أولويات الميزانية”.واضاف ان “90 ألف دينار ضريبة فرضت على من يتقاضى راتباً تقاعدياً بمقدار مليون ونصف المليون دينار”.واكد: “لم يتم المساس براتب أي شهيد، والحديث عن وجود نصف مليون مستفيد من الأجهزة المنحلة غير دقيق”.وبين ان “مليون و800 متقاعد لم تمس رواتبهم”، لافتا الى ان “اقل من 20 ألف مستفيد عدد الأجهزة المنحلة يتقاضون راتباً ثابتاً لا يتجاوز 500 ألف دينار”.

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