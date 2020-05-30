الكاظمي يترأس اجتماعاً لبحث تفاقم أزمة كورونا

الكاظمي يترأس اجتماعاً لبحث تفاقم أزمة كورونا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، اجتماعاً مشتركاً للجنة العليا للصحة وخلية الأزمة في مجلس النواب على خلفية تفاقم أزمة فيروس “كورونا”. وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب  (30 آيار 2020)، إن “رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا مشتركا للجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة النيابية”.

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