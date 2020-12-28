الكاظمي يترأس اجتماعا موسعا بشأن الانتخابات القادمة

الكاظمي يترأس اجتماعا موسعا بشأن الانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، اجتماعا موسعا بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة.وذكر بيان لمكتب الكاظمي ، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعا موسعا، يضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع يأتي لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية”. 

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