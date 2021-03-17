الكاظمي يتراجع عن قرار إلغاء رواتب رفحاء المرتبطين بإيران

الكاظمي يتراجع عن قرار إلغاء رواتب رفحاء المرتبطين بإيران
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، الاربعاء، إعادة رواتب محتجزي رفحاء.وبحسب بيان لمجلس الوزراء ؛ أن مجلس الوزراء قرر إلغاء قراره بالرقم ( 27 لسنة 2020)، عدا الفقرة (4) منه بشأن التأكيد على تنفيذ المادة ( 10) من قانون التقاعد الموحد، بشأن إلغاء النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو اكثر، باستثناء الفئات المذكورة آنفاً.وكان مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتيادية الخامسـة المُنعقـدة بتاريـخ 9/6/2020 ، مـا يأتـي:

1. يكـون تمويـل مستحقات محتجزي رفحاء وفقـًا لما منصوص عليه

في القانـون : ( 35 لسنة 2013 ) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى

من المستحقات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا ،

فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة :

أ. أن يكـون المحتجز من المقيمين في العـراق حاليـًا .

ب. أن يكـون المحتجز ربـًا الأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقية أفراد أسرته.

جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .

د. يتحمـل المستفيد مسؤوليـة استلامه الرواتـب خـلاف الفقرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصولية بحقه .

2. تتولى مؤسسة السجناء السياسيين التأكد من توافر الشروط المذكورة آنفـًا .

3. في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعدية وأيّ مستحقات ماليـة مُقـررة لمحتجزي رفحاء المنصوص عليها في قانون مؤسسة السجناء السياسيين: ( 4 لسنة 2006 ) المُعـدّل بالقانون: ( 35 لسنـة 2013 ) ولا شعـار آخـر .

4. التأكيد على تنفيـذ المـادة (10) من القانون: (26 لسنة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر باستثناء الفئات المذكورة في المـادة آنفـًا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *