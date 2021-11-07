الكاظمي يتلقى عدداً من الاتصالات الهاتفية من قادة الدول

الكاظمي يتلقى عدداً من الاتصالات الهاتفية من قادة الدول
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بغدلد / شبكة اخبار العراق-تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، عدداً من الاتصالات الهاتفية من قادة الدول استنكروا فيها الاعتداء الذي تعرضه له توقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان له ،إن “الكاظمي تلقى عددا من الاتصالات من قادة الدول الشقيقة والصديقة، استنكروا فيها الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له”. واضاف البيان “فقد تلقّى الكاظمي اتصالاً من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط”. واشار  البيان الى أن “الاتصالات حملت كلمات الشجب والاستنكار والتضامن، والتأكيد على الوقوف إلى جانب العراق وشعبه وتعضيد أمنه واستقراره، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح، ومحاربة الإرهاب”.

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