الكاظمي يجتمع بالمجلس الوزاري للطاقة

الكاظمي يجتمع بالمجلس الوزاري للطاقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة.وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار مقر وزارة الكهرباء وترأس اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة بحضور الكادر المتقدم للوزارة”.

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