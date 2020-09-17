الكاظمي يجتمع مع القيادات العسكرية والأمنية

الكاظمي يجتمع مع القيادات العسكرية والأمنية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (17 أيلول 2020)، اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور وزيري الدفاع والداخلية، في مقر قيادة العمليات المشتركة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، أن “القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، زار قيادة العمليات المشتركة وعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور وزيري الدفاع والداخلية”.ويجري الكاظمي في الفترة الأخيرة اجتماعات متعددة مع القيادات الأمنية، تزامناً مع انطلاق عمليات لفرض القانون ونزع السلاح غير المرخص، في عمليات أمنية جرت بعدة محافظات.وبحسب بيانات رسمية، فإن عمليات نزع السلاح المرخص، وبسط هيبة الدولة، أنتج عنها القبض على العديد من المتهمين، وضبط كثير من الأسلحة، في العاصمة بغداد، وعدد من محافظات الجنوب.

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