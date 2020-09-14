الكاظمي يجري تغييرات في بعض المناصب المهمة

الكاظمي يجري تغييرات في بعض المناصب المهمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- جرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، سلسلة تغييرات كبيرة في عدد من المناصب الحكومية والهيئات الرسمية.حيث عين الكاظمي مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي وسهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا بغداد وسالم جواد عبدالهادي الچلبي مديرا لمصرف العراقي للتجارة TBI وخالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي.كما عين الكاظمي فالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الامن الوطني وحسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الاوراق المالية والشيخ سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة. 

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