الكاظمي يحضر التحليق الاول لطائرات تي50 التي دخلت الخدمة منذ 13 سنة!!

الكاظمي يحضر التحليق الاول لطائرات تي50 التي دخلت الخدمة منذ 13 سنة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان المشهد الأمني غير قابل للتجزئة أو التأخير في توفير الدعم، فيما اشار الى انه لا يمكن أن يستقر البلد أمنياً دون توفير الدعم للمؤسسة العسكرية.وقال الكاظمي في كلمة خلال حضوره احتفالية تأهيل وطيران طائرات (T-50  IQ) في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية ، “إننا لا يمكن أن نروي قصص الانتصار على عصابات داعش دون أن نتوقف عند بطولات صقور الجو، أبطالنا في قواتنا الجوية”، لافتا الى “ضرورة استذكار وتدوين هذه التجربة لكي نبني عليها الكثير”.واضاف ان “أهمية التدوين تكمن في الوقوف عند النقاط واللحظات المشرقة في هذه التجربة، وكذلك في تشخيص مكامن الخلل حتى نبني عليها وعدم تكرارها”، مشيرا الى ان “القوات الجوية تشهد اليوم  تطوراً هائلاً في قدراتها، وهي قادرة اليوم على حماية مُدننا وقرانا، وتعمل يومياً على دكّ جحور عصابات داعش الإرهابية في جميع مناطق العراق”.وتابع ان “ميزة هذه القوة، أنها ليست قوةً عسكرية فقط، وإنما هي قوّة تحمل رسالة إنسانيةً ووطنيةً وذات انتماءٍ وطنيٍ عراقي، وتعكس هويّة العراقيين المُحبّين للسلام والخير والعطاء والتضحية”، موضحا ان “هذه الحكومة، وبالرغم من كل الظروف الصعبة والاستثنائية، كانت واحدة من أولوياتها قضية دعم قواتنا على أساس الولاء للعراق العظيم والمؤسسة، والولاء لخدمة المواطنين”.وبين ان “المشهد الأمني غير قابل للتجزئة أو التأخير في توفير الدعم لهذه المؤسسة العسكرية، وكذلك الدعم لكل مؤسساتنا العسكرية والأمنية في عموم العراق وبكل صنوفها”، لافتا الى انه “لا يمكن أن يستقر البلد أمنياً دون أن نوفّر الدعم لهذه القوة ولهذه المؤسسة العسكرية بكل صنوفها الجيش العراقي البطل، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وكل الأجهزة الامنية”.وشدد على “ضرورة توفير الدعم لكي تؤدي مهامها في حماية العراقيين”، مشيرا الى “اهمية العمل وبكل قوة، وأن نتغلب على الصعاب لكي نعبر هذه المرحلة الحساسة، وهذا كان منهج هذه الحكومة وفلسفتها، وهذه هي عقيدتنا بالعمل والولاء للعراق وللوطن والمؤسسة العسكرية”.وخاطب الكاظمي منتسبي القوة الجوية بالقول “تشكلون اليوم السربَ الأول من طائرات ( T-50 IQ)”، داعيا اياهم الى “التوكل على الله وعلى العزيمة الصلبة الشديدة التي امتازَ بها العراقيون، وكلنا أمل بصقور الجو”.يذكر ان العراق استورد تلك الطائرات الكورية منذ 13 سنة  ولم تقلع لا تدريبا ولا واجبا قتاليا بسبب الخيانة والفساد والتدخل الإيراني عبر ميليشيا الحشد.

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