الكاظمي يخالف قانون المحكمة الاتحادية ويخضع لرغبة بارزاني بالتعامل مع تصدير النفط والغاز من قبل الإقليم

الكاظمي يخالف قانون المحكمة الاتحادية ويخضع لرغبة بارزاني بالتعامل مع تصدير النفط والغاز من قبل الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتخذ المجلس الوزاري للامن الوطني، الاربعاء، قرارات بشأن التعامل مع قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ادارة النفط في اقليم كرستان.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان : ان “المجلس استضاف وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في اقليم كردستان، بالاضافة الى عدد من القضايا الاخرى المدرجة على جدول اعماله”.وقرر المجلس “تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا”.وخول “وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد”.

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